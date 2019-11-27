Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
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Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Gaziantep- Nurdağı kara yolunda öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.


Gaziantep'te hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken Nurdağı-Gaziantep yolunda ise sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, sürücüler sis lambalarını ve farklarını yakarak ilerleyebildi. Düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.


Sakçagözü Mahallesi Ağ yokuşunda etkisini daha da arttıran sis, zaman zaman ulaşımda aksaklıklara da neden oldu.


Bölgedeki soğuk hava ve sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
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