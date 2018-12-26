Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Gaziantep'te Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

2 saat önce

Gaziantep'te yoğun sis ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Gaziantep'te yoğun sis ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte sis nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi.

Özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur da etkisini sürdürüyor.

Trafik ekipleri kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:06 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi

Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Hande Yener'in Avukatı Taciz Davasından Çıkan Kararı Kabul Etmeyince Hakim Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 12:22:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]