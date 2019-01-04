Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yol Çöktü, 13 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te Yol Çöktü, 13 Kişi Yaralandı

36 dakika önce

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yolda çökme meydana geldi.

Gaziantep'te Yol Çöktü, 13 Kişi Yaralandı, System.String[]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yolda çökme meydana geldi. Olayda 2 araç çukura düşerken 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Yeni Stat kavşağında yolda çökme meydana geldi. Açılan dev çukura, biri işçi servis minibüsü olmak üzere 2 araç düştü. Araçlarda bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2'si Gaziantep'teki hastanelere kaldırılırken, diğerlerinde hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi. Meydana gelen olay nedeniyle 3 şeritli karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımı ile çukurdan çıkarılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan çökmenin, yolun altından geçen şehir içme suyu şebekesine ait ana boru hattının patlaması sonucu yaşandığı öğrenildi - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

Araç, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı 11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor

Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:24:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yol Çöktü, 13 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]