Gaziantep'te Yol Çöktü, 13 Kişi Yaralandı
26 dakika önce
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yolda çökme meydana geldi.
Gaziantep
'in Şehitkamil
ilçesinde yolda çökme meydana geldi. Olayda 2 araç çukura düşerken 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı Yeni Stat kavşağında yolda çökme meydana geldi. Açılan dev çukura, biri işçi servis minibüsü olmak üzere 2 araç düştü. Araçlarda bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2'si Gaziantep'teki hastanelere kaldırılırken, diğerlerinde hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi. Meydana gelen olay nedeniyle 3 şeritli karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımı ile çukurdan çıkarılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan çökmenin, yolun altından geçen şehir içme suyu şebekesine ait ana boru hattının patlaması sonucu yaşandığı öğrenildi.
(Mehmet Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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