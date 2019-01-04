Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yol Çöktü: 2 Araç Hasar Görürken, 13 Kişi de Hafif Şekilde Yaralandı

Gaziantep'te Yol Çöktü: 2 Araç Hasar Görürken, 13 Kişi de Hafif Şekilde Yaralandı

1 saat önce

Gaziantep'te yol çöktü: 2 araç hasar görürken, 13 kişi de hafif şekilde yaralandıGAZİANTEP - Gaziantep'te araç seyir halindeyken göçen yol nedeniyle 2 araç hasar görürken, 13 kişi de hafifi şekilde yaralandı.

Gaziantep'te yol çöktü: 2 araç hasar görürken, 13 kişi de hafif şekilde yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te araç seyir halindeyken göçen yol nedeniyle 2 araç hasar görürken, 13 kişi de hafifi şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan karayolunun Yeni Stat kavşağında yol çökmesi meydana geldi. Açılan dev çukura, biri işçi servisi olmak üzere 2 araç çukura düşmesi sonucu araçlarda bulunan toplam 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2'si Gaziantep'teki hastanelere kaldırılırken, diğerlerinde hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi. Meydana gelen olay nedeniyle 3 şeritli karayolunda, ulaşım ise tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımı ile çukurdan çıkarılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Araç, Gaziantep, 3. Sayfa
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