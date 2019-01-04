Gaziantep'te Yol Çöktü: 2 Araç Hasar Görürken, 13 Kişi de Hafif Şekilde Yaralandı
1 saat önce
Gaziantep'te yol çöktü: 2 araç hasar görürken, 13 kişi de hafif şekilde yaralandıGAZİANTEP - Gaziantep'te araç seyir halindeyken göçen yol nedeniyle 2 araç hasar görürken, 13 kişi de hafifi şekilde yaralandı.
Gaziantep
'te yol çöktü: 2 araç hasar görürken, 13 kişi de hafif şekilde yaralandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te araç seyir halindeyken göçen yol nedeniyle 2 araç hasar görürken, 13 kişi de hafifi şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı üzerinde bulunan karayolunun Yeni Stat kavşağında yol çökmesi meydana geldi. Açılan dev çukura, biri işçi servisi olmak üzere 2 araç çukura düşmesi sonucu araçlarda bulunan toplam 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2'si Gaziantep'teki hastanelere kaldırılırken, diğerlerinde hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi. Meydana gelen olay nedeniyle 3 şeritli karayolunda, ulaşım ise tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımı ile çukurdan çıkarılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı
11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor
Enişte Vahşetinden Kurtuldu, İran Sınırında Şehit Düştü
Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı