Alkollü sürücü 4 çocuk annesini hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü sürücü 4 çocuk annesini hayattan kopardı

30.07.2022 13:18
Alkollü sürücü 4 çocuk annesini hayattan kopardı

Gaziantep'te yol kenarında bekleyen kadına ticari araçla çarparak ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te yol kenarında bekleyen kadına ticari araçla çarparak ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yolda aşırı hızla seyir ettiği iddia edilen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücünün salınmasına itiraz eden kadının yakınları, sürücünün tutuklanmasını talep etti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sarıt ve Deredüzü Mahalleleri arasında 24 Temmuz günü saat 17.40 sıralarında yaşandı. İddiaya bağ evinde yaşayan 4 çocuk annesi Gökçen Bulut (66) karşıdan karşıya geçmek için yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada aşırı hızla seyir halinde olduğu iddia edilen Hayrettin Ç. kontrolündeki 27 ALF 377 plakalı ticari araç, yol kenarında bekleyen Bulut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan Bulut, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Bulut'un hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Hayrettin Ç. olay yerinden kaçtı.

Olay yerinden kaçtı, adli kontrolle serbest kaldı

Bulut'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, daha sonra jandarmaya giderek ifade veren sürücü Hayrettin Ç., burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Hayrettin Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma trafik ekiplerinin hazırladığı kaza tutanağında araç sürücüsü Hayrettin Ç. asli kusurlu bulunurken, 4 çocuk annesi talihsiz kadının ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

"Kırsal mahalle yolunda 2 katı hızla seyir etti"

Sürücü Hayrettin Ç.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Gökçen Bulut'un yakınları, sürücünün serbest bırakılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz ederek tutuklu yargılanmasını talep etti. Olay yerinde 43 metre fren izi olduğu belirtilen dilekçede, araç sürücüsü Hayrettin Ç.'nin yerleşim yeri olan bir bölgede 50 kilometre hızla gitmesi gerekirken 100 kilometre hızla seyir ettiği aktarıldı.

"Sürücünün kanında alkol tespit edildi"

Şüpheli Hayrettin Ç.'nin davranışının taksiri aştığını kazaya davetiye çıkarma olduğu belirtilen dilekçede, "Şüpheli kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurludur. Tutuklama tedbiri için gereken şartlar fazlası ile mevcuttur. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarmanın çağrısı ve çabasıyla ifadeye gitmek zorunda kalmıştır. Şüpheli olay yerinde bulunan eşi ile kaçmış, kazandığı bu zamanda da hem eşinin hem kendi ifadesini kurgulayarak delilleri karartacak nitelikte yanlış bilgiler vermiştir. Şüpheli, kanında alkol tespit edilmesine rağmen alkol almadığı yönünde beyanda bulunmuştur. Şüphelinin kanında 3,2 promil oranında alkol tespit edilmiştir" denildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - DRON - 'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor GAZİANTEP - DRON - 'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı
Kaynak: İHA

Gökçen Bulut, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü 4 çocuk annesini hayattan kopardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
12:09 5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü 4 çocuk annesini hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement