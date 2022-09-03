Gaziantep'te yola çıkan 60 kişilik kafilenin Karadeniz turu kabusa dönüştü. Gaziantep'ten başlayan yolculuk öncesinde 3 farklı turun kafilesi aynı otobüsle gezdirilirken, dönüş yolunda biten mazot nedeniyle kafile saatlerce sarp sınır kapısında ve Kayseri'de mahsur kaldı.

Gaziantep'te gezi tur sepetinden Doğu Karadeniz seyahatine çıkan bir kafile, 2 farklı tur firmasının da yer aldığı bir otobüse binerek tura başladı. İçerisinde çocukların da yer aldığı yaklaşık 60 kişilik kafile ile Doğu Karadeniz seyahatine çıkan kafile, Trabzon'a geldiklerinde ise kazadan kıl payı kurtuldu. Yine de seyahate devam eden kafile ise otelde yeterli sayıda oda ayrılmaması nedeniyle açıkta kalınca, yapılan görüşme ve tartışmaların ardından ise başka bir otele yerleştirildi. Otelde 45 kişilik kahvaltı servis edilen 60 kişilik kafile burada yaşanan sorunları ise hem tur şirketi yetkilileri hem de otobüs firmasının sahibi işadamı K.F.G. ile yaptığı telefon görüşmesi ile aştı.

Yolculuk kabusa dönüştü

Tüm sıkıntılarına rağmen 2 gece 3 günlük Doğu Karadeniz turunu Batum'da tamamlayan kafile dönüş yolculuğu esnasında otobüs firmasının sahibi işadamı K.F.G'nin intihar etmesi üzerine ise kafilenin sorunlarla başladığı tur adeta kabusa dönüştü. Sarp sınır kapısında yakıtı biten otobüs, yaklaşık 2 saat boyunca hiç bir yere hareket edemedi. Sınır kapısında mahsur kalan kafileden bir kısmı tur şirketlerinin iade ettiği paralarla kendi imkanları ile dönüş yaparken, kalanlar ise hem tur firması hem de otobüs firması yetkililerine ulaşmaya çalıştı. 2 saat sınır kapısında mahsur kalan yolcular, sosyal medya vasıtasıyla ulaştıkları Gaziantep Valisi Davut Gül'ün, desteği ve tur firmalarından gelen paralar ile otobüse yeniden yakıt dolduruldu. Türkiye'ye giren kafile, bir an önce ulaşmak istedikleri Gaziantep'e doğru hızla yol alırken, Kayseri Pınarbaşı'nda ise yeniden yakıtları bitti. Stop eden otobüs nedeniyle yolcular yol kenarındaki bir benzin istasyonunda yaklaşık 2.5 saat boyunca mahsur kaldı. Yaptıkları görüşme ve girişimleri sonuç vermeyen kafile kendi aralarında topladıkları para ile otobüse yeniden yakıt alarak, Gaziantep'e ulaştı. Mahsur kaldıkları anları cep telefonları ile görüntüleyen yolcular ise Karadeniz turunun kabusa dönüştüğünü ve büyük mağduriyet yaşadıklarını kaydetti.

Şoförün ve rehberin de parasının verilmediğini ileri üren yolculardan Sariye Yüksel, "Okullar açılmadan arkadaşlarla birlikte Karadeniz turuna gitmeye karar verdik. Bizler gezi tur sepetine katıldık. Ancak geziden bir gün öncesinden bize Gaziantep Hareketli Turlar firmasının önünden alacaklarını söylediler. 3 firmayı birleştirmişler. Bize ekstra bir araba gönderdiler. Bu şekilde başladık tura Trabzon'da bir kaza atlattık virajı alamadık. 'Neyse ki her şeye rağmen geziyoruz' derken son gün otelde kahvaltı zamanında olaylar oldu. Onun öncesinden de çok sorun yaşadık. Sonra farklı otele götürüldük. Kahvaltı da 45 kişilik hazırlık yapılmış ama biz 60 kişi filandık orada bir sorun oldu. Sonra firma sahibi Kemal beyle görüşüldü. Bu görüşmenin ardından Kemal Bey ne gerekiyorsa ödeyin demiş. En sonda onunla bu görüşme olmuş. Sonrasında burada Kemal Bey intihar etmiş. Bu durumu Batum'da öğrendik, Çok üzüldük. Biz Batum'da öğrendik öldüğünü. Sınırda bekledik otobüsün yakıtı yoktu. Şoförün parası verilmiyor, rehberin parası verilmiyor. Muhatap bulamıyoruz insanlar mağdur edildi. 2 buçuk saat durakta Sırp sınır kapısında bekledik. Arkadaşlarımızdan, diğer tur firmalarından biraz para gelince aracımıza yakıt alarak yola çıktık. Tekrar Kayseri'ye gelirken yakıtımız bitti. Yine bizden para istendi. Her yolculukta bizden para istendi" diye konuştu. - GAZİANTEP