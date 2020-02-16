Gaziantep'te yolcu çantasında 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te yolcu çantasında 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yolcu çantasında 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

7 saat önce

Gaziantep'te, otobüste yapılan aramada 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te yolcu çantasında 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te, otobüste yapılan aramada 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin doğu girişinde bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Ekipler, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bir yolcunun çantasını kontrol etti.

Aramada, 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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