Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yolcu Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Gaziantep'te Yolcu Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te, şehir içi yol taşımacılığı yapılan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Yolcu Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te, şehir içi yol taşımacılığı yapılan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gaziantep- Nizip yolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden ve şehir içinde yolcu taşıyan Fahri Avcı yönetimindeki 27 HG 047 plakalı midibüs, iddiaya göre, dönüş sırasında Murat Çelik'in kullandığı 06 YB 1513 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Çelik ile otomobilde bulunan Ceren ve Iraz Kilisçioğlu, Remziye Atar ile Rabia Bakışkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 5 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Murat Çelik, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı

Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 18:58:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yolcu Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]