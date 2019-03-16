Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (1)

Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (1)

20 dakika önce

GAZİANTEP'te kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (1), System.String[]
GAZİANTEP'te kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziantep- Kilis karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e yolcu taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:16 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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