Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (1)
20 dakika önce
GAZİANTEP'te kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'te kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziantep- Kilis
karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e yolcu taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.
- Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:16 Kaynak: DHA
Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti
Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası
"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi
Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu