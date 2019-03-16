Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (2)

Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (2)

2 saat önce

7 KAZA DAHA OLDUGaziantep- Kilis karayolunda sağanak yağış, kazalara neden oldu.

Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (2), System.String[]
7 KAZA DAHA OLDU

Gaziantep- Kilis karayolunda sağanak yağış, kazalara neden oldu. 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından, farklı bölgelerde 7 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:28 Kaynak: DHA

Kilis, Gaziantep, Güncel
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