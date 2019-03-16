Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı (2)
2 saat önce
7 KAZA DAHA OLDUGaziantep- Kilis karayolunda sağanak yağış, kazalara neden oldu.
7 KAZA DAHA OLDU
Gaziantep- Kilis
karayolunda sağanak yağış, kazalara neden oldu. 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından, farklı bölgelerde 7 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:28 Kaynak: DHA
"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi
Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var