Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 M 0120 plakalı minibüs, Gaziantep-Kilis kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, bir Suriye uyruklu yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:08 Kaynak: AA
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