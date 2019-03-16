Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı

Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 M 0120 plakalı minibüs, Gaziantep-Kilis kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada, bir Suriye uyruklu yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.



Yaralılar, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

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