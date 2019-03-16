Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı

Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 M 0120 plakalı minibüs, Gaziantep-Kilis kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, bir Suriye uyruklu yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:08 Kaynak: AA

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