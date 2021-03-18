Gaziantep'te yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
18.03.2021 22:03
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde K.K (43) idaresindeki 27 S 6853 plakalı minibüsle karşı yönden gelen H.B. (26) yönetimindeki 27 SG 167 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan K.H (37) ile M.E.K (35) yaralandı.
Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan y??????aralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Bursa'da birçok işletmeye HES zorunluluğu ve 65 yaş üstüne şehir içi seyahat kısıtlaması geldi Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti