Gaziantep'te Yolcu Minibüsünün Çarptığı 2 Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün çarptığı 2 çocuk yaralandı Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı'ndan Hassa istikametine hareket halindeki Ayhan T.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün çarptığı 2 çocuk yaralandı
Alınan bilgiye göre, Hatay
Bulvarı'ndan Hassa
istikametine hareket halindeki Ayhan T. yönetimindeki 27 AUA 60 plakalı boş yolcu minibüsü, bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Dua Reşid (6) ve ablası Rima Reşid'e (10) çarptı.
Yaralanan 2 kardeş olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Dua Reşid, Gaziantep'e sevk edildi.
Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:55 Kaynak: AA
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