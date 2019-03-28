Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yolcu Otobüsü Buğday Yüklü Tıra Çarptı: 20 Yaralı

Gaziantep'te Yolcu Otobüsü Buğday Yüklü Tıra Çarptı: 20 Yaralı

42 dakika önce

Gaziantep'te yolcu otobüsü buğday yüklü tıra çarptı: 20 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep-Osmaniye otobanında seyir eden yolcu otobüsü, buğday yüklü tıra çarptı.

Gaziantep'te yolcu otobüsü buğday yüklü tıra çarptı: 20 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep- Osmaniye otobanında seyir eden yolcu otobüsü, buğday yüklü tıra çarptı.Kazada otobüste bulunan 20 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyreden otobüs, Nurdağı-Osmaniye otobanı Olucak Mahallesi Rüzgarlıviraj mevkiinde, buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 25 kişiden 20'si yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kazanın meydana geldiği yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Nurdağı, Osmaniye, Gaziantep, 3. Sayfa
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