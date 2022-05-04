GAZİANTEP - Yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te şehirler arası yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Elazığ-Hatay seferini yapan Erdal Sürüçoğlu yönetimindeki 44 LN 333 plakalı, içinde 37 yolcu bulunan otobüs ile Hüseyin Kayışkanat idaresindeki 27 ACK 951 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışma sonucu devrilen otobüsteki 14 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi ile Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ve polis, kazanın ardından otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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