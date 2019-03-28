Gaziantep'te Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 18 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.



K.K. yönetimindeki 27 BMR 98 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı Tüneller mevkisinde önünde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 PNG 81 plakalı buğday yüklü tıra çarptı.



Kazada, otobüs sürücüsüyle 17 yolcu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle tırda yüklü buğdayın bir kısmı otobana saçıldı.



Yaralılar ambulanslarla Gaziantep, Nurdağı ve Osmaniye'deki hastanelere sevk edildi.

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