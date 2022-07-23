Gaziantep'te yolcu otobüsü tırla çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te yolcu otobüsü tırla çarpıştı 1 kişi öldü

23.07.2022 13:32
Gaziantep'te yolcu otobüsü tırla çarpıştı 1 kişi öldü

Gaziantep'te yolcu otobüsünün tırla çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu otobüsünün tırla çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 KJ 500 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı gişeleri yakınlarında 34 BEN 498 plakalı tıra çarptı.

Otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İsmi henüz belirlenemeyen yaralılardan biri, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yolcu otobüsü tırla çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yolcu otobüsü tırla çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika
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