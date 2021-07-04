Gaziantep'te yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yolcu çantasında 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan yolcu tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin doğu girişinde bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Ekipler, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bir yolcunun çantasını kontrol etti.
Aramada, 1 kilo 300 gram esrar 350 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan yolcu A.S.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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