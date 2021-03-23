Gaziantep'te yolcu otobüsünde 1 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yolcu otobüsünde 1 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi
23.03.2021 15:39
Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde 1 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde 1 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobanın kuzey turnike çıkışında bir şehirlerarası yolcu otobüsündeki yolcunun bagajında 1 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı.
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