Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, kentin girişinde durdukları yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 16 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Gaziantep 'te bir yolcu otobüsünde 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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