Gaziantep'te yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

15.01.2021 20:45
Gaziantep'te yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 4 kilo 562 kilogram gram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.

Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 4 kilo 562 kilogram gram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişeleri yakınlarında oluşturdukları uygulama noktasında Mardin'den İzmir'e giden yolcu otobüsü durduruldu.

Narkotik köpeği "Tamir"in otobüsün bagaj kısmında bir valize tepki vermesi üzerine ekipler yaptığı aramada valizde 4 kilo 562 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Mardin, İzmir, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi - Son Dakika


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