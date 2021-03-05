Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 1 kilogram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişeleri yakınlarında oluşturdukları uygulama noktasında Siirt'ten İzmir'e giden yolcu otobüsü durduruldu.
Narkotik köpeği "Çevik"in otobüsün bagaj kısmında bir valize tepki vermesi üzerine ekiplerin yaptığı aramada valizde 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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