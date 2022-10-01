Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada 2 oğlunu kaybeden yolcunun ifadesinden Açıklaması - Son Dakika
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Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada 2 oğlunu kaybeden yolcunun ifadesinden Açıklaması

01.10.2022 11:50
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada 2 oğlunu kaybeden yolcunun ifadesinden Açıklaması

Gaziantep'te yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin öldüğü kazada 2 oğlunu kaybeden, kendisi de yaralanan G.E, soruşturma dosyasında yer alan ifadesinde olaya ilişkin ayrıntıları anlattı.

Gaziantep'te yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin öldüğü kazada 2 oğlunu kaybeden, kendisi de yaralanan G.E, soruşturma dosyasında yer alan ifadesinde olaya ilişkin ayrıntıları anlattı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 20 Ağustos'ta kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekiplere olay yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran savcılık, kazada 2 oğlunu kaybeden, kendisi de yaralanan otobüsteki yolculardan G.E'nin verdiği ifadeyi de soruşturma dosyasına aldı.

Yaralı anne G.E, ifadesinde, İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmek için 2 oğlu ve kendisi için bilet aldığını belirtti.

Otobüsün ön koltuğunda seyahat ettiği için olan biteni net bir şekilde gördüğünü kaydeden G.E, oğlunun seyahat süresince emniyet kemerini kullanmak istediğini ancak bozuk olması nedeniyle takamadığını, konuyla ilgili herhangi bir uyarı da yapılmadığını anlattı.

Kazadan bir süre önce şoför değişimi yapıldığını ve Abdulkadir M'nin otobüsü kullanmaya başladığını bildiren G.E, şu ifadeleri kullandı:

"Kaza anından önce Abdulkadir M. telefonla biriyle konuştu, 'kaza olmuş yine' dediğini duydum. Bu konuyu diğer şoför ve muavin ile konuştuklarına şahit oldum. Abdulkadir M, otobüste rahat bir şekilde sigara içiyordu, sürekli müzik çalıyordu, telefonla konuşup, telefonla uğraşıyordu ve dikkatsiz tavırları vardı. Diğer şoför kadar dikkatli değildi."

Abdulkadir M'nin otobüsü hızlı kullandığını savunan G.E, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kazadan önce otobüsün hızı tahminimce saatte 120 kilometreydi. Daha sonra biraz daha hızlı gittiğini fark ettim ancak uyarıma fırsat kalmadan direksiyonu bir eliyle bırakıp solundaki cam açık olduğundan perdenin ses çıkarmasından dolayı onu düzelteceğim diye otobüsün hakimiyetini kaybetti. Perdeyle çok uğraştı, aşırı hızlı gittiğimiz için otobüsü toparlayamadı. Sonra benim olduğum koltuk tarafına yani sağ tarafa doğru devrildi. Bu şekilde yan yattı, 200 metre kadar sürüklenmeye başladı. Önümüzdeki ambulans, itfaiye ve onlara yardıma gelen diğer kişilerin araçlarına çarpıp sürüklenerek anca durabildi. Küçük oğlumu yerde gördüm, seslendim ama ses vermedi. Otobüsün içinde, etrafta çoğu yolcu vefat etmişti. Her yerde ceset vardı ve yaralılar vardı. Bu arada şoför Abdulkadir M, otobüsten çıkıp geri geldi. Ön tarafta bir şeylerle uğraştığını gördüm ancak ne yaptığını bilmiyorum. Yanına sonradan ince zayıf görünümlü biri daha geldi, otobüsün ön tarafında bir şeyler kurcalıyorlardı ama kazanın etkisiyle tam olarak ne yaptıklarını hatırlamıyorum."

Öte yandan, otobüsün takograf bilgilerine göre de aracın geçmiş tarihlerde birçok kez hız sınırını aştığı bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü Abdulkadir M. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Tarsus, Güncel, Son Dakika

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