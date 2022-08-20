Gaziantep'te feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı

20.08.2022 15:00
Gaziantep'te feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrilince bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, devrilen otomobildeki yaralılara müdahale ettiği sırada kontrolden çıkarak sürüklenen 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, ekiplerin arasına daldı. Kazada, yaralılara yardım etmek için duran İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale eden ekipler ambulanslarla Gaziantep ve Nizip'teki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Yolcu otobüsü ekiplerin arasına daldı

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı. Daha sonra bir açıklama yapan Vali Gül, saat 10.45'te bir otomobilin kaza yaptığını ve daha sonra devrilen bir otobüsün sürüklenerek ekiplere çarptığını belirterek, "İlk belirlemelere göre, 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin" dedi.

Vali Davut Gül, daha sonra yaptığı açıklamada ise kazada ölen kişi sayısının 16'ya yükseldiğini, bunlardan 4'ünün sağlık çalışanı olduğunu kaydederek, kapanan yolun kısmen trafiğe açıldığını belirtti.

Kaza sonrası olay yerinde yoğun bir çalışma başlatan ekipler, kazaya karışan araçları vinçlerle çekicilere yükleyerek olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

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