Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı

20.08.2022 17:28

Gaziantep'te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden biri olan muhabir Muhammed Abdulkadir Esen'in sosyal medya hesabında yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler", "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Hepsi bu kadar" paylaşımları duygulandırdı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir araç şarampole devrildiği için bölgeye ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yoldan geçen canlı yayın aracındaki gazeteciler de kazazedelere yardım etmek için yol kenarında durdu.

DEVRİLEN OTOBÜS 200 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü, müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli ve 2 gazeteci yer alıyor.

Feci kazada hayatını kaybeden muhabirinin yürek yakan paylaşımları

KAZADA CAN VEREN MUHABİRİN PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen'in sosyal medya hesabında yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler", "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Hepsi bu kadar" paylaşımları yürek burktu.

Feci kazada hayatını kaybeden muhabirinin yürek yakan paylaşımları
Feci kazada hayatını kaybeden muhabirinin yürek yakan paylaşımları
Feci kazada hayatını kaybeden muhabirinin yürek yakan paylaşımları
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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı - Son Dakika
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