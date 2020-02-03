Gaziantep'te yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

6 saat önce

Gaziantep'te şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi, System.String[]

Gaziantep'te şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk güzergahlarında 1-2 ocak tarihlerinde 16 ekip ve 29 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirdi.

İki bin araç ve sürücüsünün denetlendiği uygulamada, 4 sürücüye taşıma sözleşmesi yapmamaktan, 2 sürücüye takograf kullanmamaktan, 2 sürücüye sürekli süre ihlalinden, 8 sürücüye kış lastiği kullanmamaktan, 19 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 7 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan, 11 sürücüye fazla yolcu taşımaktan ve 38 sürücüye diğer ilgili maddelerden işlem yapıldı.

Toplamda 91 araç plakası ve sürücüye ceza kesilirken, 15 araç da trafikten men edildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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