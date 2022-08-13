Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

13.08.2022 18:26
Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde dün akşam yolda yürüyen S.S. (21), arkasından yaya olarak gelen bir kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla, olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Araştırma başlatan ekipler, olay yeri yakınlarında şüpheli Ferhat İ'yi (25) yakalayarak jandarmaya teslim etti.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ferhat İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından paylaşımında, mağdur ve şüphelinin yabancı uyruklu olmadığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
17:08 Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 18:26:05. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement