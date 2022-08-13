Merkez Şahinbey ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde dün akşam yolda yürüyen S.S. (21), arkasından yaya olarak gelen bir kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla, olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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