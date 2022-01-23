Gaziantep'te yolu kardan kapalı mahalledeki hastaya UMKE ulaştı - Son Dakika

Gaziantep'te kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çalışmasıyla hastaneye götürüldü.
112 Acil Çağrı Merkezine, Şahinbey ilçesi Cevizli Mahallesi'ndeki evinde tek yaşayan Mehmet Başar'ın (45), sağlık sorunları olduğuna yönelik ihbarda bulunuldu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı mahalleye gitmesi için UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri görevlendirildi.
Belediye görevlileri tarafından yolun açılmasının ardından UMKE ekibi mahalleye ulaşarak Başar'a ilk müdahaleyi yaptı.
UMKE görevlilerinin daha sonra ambulansın bekletildiği noktaya kadar getirdiği hasta, sağlık ekibine teslim edildi.
Başar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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