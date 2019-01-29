Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Yüksek Fiyat" Denetimi

Gaziantep'te "Yüksek Fiyat" Denetimi

41 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, toptancıları denetledi.

Gaziantep'te
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, toptancıları denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezinde faaliyet gösteren toptancıları denetlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, daha önce de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle denetimler yaptıklarını belirtti.

Her gün değişen ürün fiyatları olduğunu kaydeden Yıldırım, "Son günlerde içecek fiyatlarında hızlı yükselmeler oldu. Toptancılarda ve marketlerde kısmi hatalar ve haksız kazançlar olsa da genel olarak yüksek fiyatların üretici firmalardan kaynaklı olduğunu fark ettik. Hem marketlerde hem toptancılarda hem de fırınlarda tüm gücümüzü bu işe verdik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, haksız kazanca sebebiyet veren fiyat artışlarını Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla bakanlığa ilettiklerini, cezai işlemlerin bakanlık tarafından yapılacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:04 Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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