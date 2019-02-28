Gaziantep'te Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
1 saat önce
Gaziantepliler güne kar yağışı ile uyandı.
Gaziantepliler güne kar yağışı ile uyandı. Erken saatlerde başlayan kısa süreli kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Şehir merkezinde kısa süreli yağan kar kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar
yağışı esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, Erikçe ve Dülükbaba gibi mesire yerleri ve ormanlık alanlarda ise yeşilden beyaza uzanan renk cümbüşü ise kartpostallık görüntüler oluştu. Yemyeşil ağaçları örten bembeyaz kar, drone ile havadan görüntülendi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
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