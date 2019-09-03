Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "yüksek sesle müzik dinleme" kavgası
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te "yüksek sesle müzik dinleme" kavgası

4 saat önce

Gaziantep'te "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasının ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasının ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ersin Ö, eşi Aynur ve iki çocuğuyla Şahinbey ilçesi Kozluca Mahallesi Kabasakal Parkı'nda otomobilinde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Parka gelen A.Ç ile Ersin Ö. arasında "yüksek sesle müzik dinleme" yüzünden sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç tabancayla aileye ateş etti.

Ağır yaralanan Ersin Ö. ile eşi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersin Ö. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ersin Ö'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Zanlı A.Ç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ersin Ö'nün eşi Aynur Ö, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sıcak olduğu için ailece parka gittiklerini söyledi.

Otomobilde müzik dinlediklerini belirten Aynur Ö, "Daha sonra adam çıktı eşime küfür etti. Daha sonra eşim 'benle düzgün bir dille konuş' dedi. Daha sonra adam evine gidip tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu. Eşimi de sırtından vurdu." dedi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı
Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 3 kişi yanarak hayatını kaybetti Berfin'i yakan sanık tahliyesini istedi Justin Bieber Instagram'da şöhreti, uyuşturucuyu ve depresyonu anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:32:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "yüksek sesle müzik dinleme" kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]