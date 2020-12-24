Gaziantep'te yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te, bir tır içerisinde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 3 bin 190 adet ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Gümrük Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karkamış Gümrük Müdürlüğü Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, yağ tenekesinin içerisine gizlenmiş 3 bin 190 adet ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Olaya ilişkin tır şoförü gözaltına alındı.