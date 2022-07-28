İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girişleri sağlanan yabancı uyruklu 3 kişinin 1 evde zorla tutulduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin operasyon düzenlediği adreste tutulan 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi, kaçak göçmenlerin yurda geçişlerini ve evde tutulmalarını organize ettiği iddiasıyla M.Ö. ve E.E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. serbest bırakıldı, E.E.Ö. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına tutuklama - Son Dakika

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