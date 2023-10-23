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Gaziantep'te Yurtta Kalan 8 Yaşındaki Çocuk Şiddet Mağduru Oldu - Son Dakika

Gaziantep'te Yurtta Kalan 8 Yaşındaki Çocuk Şiddet Mağduru Oldu

Son Güncelleme: 23.10.2023 15:29

Gaziantep'te Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtta kalan 8 yaşındaki Umut K., güldüğü için bakıcı tarafından şiddetli şekilde darp edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafasında kırık ve kafa içerisinde kanama tespit edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Gaziantep İl Müdürlüğü ise adli ve idari soruşturma başlattı.

Gaziantep'te, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtta kalan 8 yaşındaki Umut K.'nın, güldüğü için bakıcı tarafından şiddetli şekilde darp edildiği iddia edildi. Olay sonrası kusma ve burun kanaması şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuğun kafasında kırık olduğu ve kafa içerisinde kanama olduğu tespit edilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Gaziantep İl Müdürlüğünün de adli ve idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Olay, 18 Ekim 2023 günü Şahinbey ilçesi Küçükkızılhisar Mahallesi'nde bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtta meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan 8 yaşındaki Umut K.'nın, arkadaşının hareketine güldüğü için bakıcı M.S. isimli şahıs tarafından şiddetli şekilde darp edildiği öne sürüldü. Olay sonrası başına darbe alan 8 yaşındaki çocuk, kusma ve burunda kanama şikayetleriyle önce üniversite hastanesine kaldırıldı, daha sonrasında ise özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede muayene edilen çocuğun kafasında kırık ve kafa içerisinde kanama olduğu tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören küçük Umut K., gözlem altında tutulurken gözlerindeki morluk ve alın kısmında şişlik ise dikkat çekti.

"Kafasında kırık ve kafa içerisinde kanaması olmuş"

Oğlunun yurtta bakıcı tarafından darp edildiğini iddia eden anne T.D., "Oğlum çocuk esirgeme kurumunda kalıyor. 18 Ekim 2023 günü üniversite hastanesine kaldırılıyor. Sonrasında durumu kötü diye özel hastaneye sevk ediliyor. Olay bilgisi bana 2 gün sonra söyleniyor. Geldiğimde oğlum yoğun bakımdaydı. Kafasında kırık ve kafa içerisinde kanaması olmuş. Yüzünde morluklar ve şişlik vardı. O yüzden yüzü tanınmayacak haldeydi. Oğlum güldüğü için bakıcısı tarafından öldüresiye darp edilmiş" ifadelerini kullandı.

"Güldüğüm için bakıcı gelip beni darp etti"

Bakıcı tarafından darp edildiğini iddia eden 8 yaşındaki Umut K. ise "Arkadaşımın bir hareketine güldüğüm için bakıcı gelip beni darp etti. Bir kaç kez havaya kaldırıp yere vurdu. Sonrasında midem bulandı, kustum, burnum kanadı. Sonrasında da beni hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü soruşturma başlattı

Öte yandan konu ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından olayla ilgili ivedilikle adli ve idari soruşturma başlatıldığı, savcılığa konunun araştırılmasına yönelik suç duyurusunda bulunulduğu da öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Yurtta Kalan 8 Yaşındaki Çocuk Şiddet Mağduru Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Yurtta Kalan 8 Yaşındaki Çocuk Şiddet Mağduru Oldu - Son Dakika
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