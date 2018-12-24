Gaziantep'te Yüzme Yarışı Yapıldı

Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7. Geleneksel Kurtuluş Kupası" yüzme yarışması düzenlendi.

Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7. Geleneksel Kurtuluş Kupası" yüzme yarışması düzenlendi.



Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karışık, kelebek, kurbağalama, sırt üstü ve serbest stillerde 16 kulüpten 504 sporcu yarıştı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, 25 Aralık Kurtuluş Günü münasebetiyle farklı branşlarda turnuvaları hayata geçirdiklerini kaydetti.



Yüzmenin yanı sıra basketbol, futbol, satranç ve badminton gibi dallarda da aktiviteler yaptıklarını belirterek, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanında sportif ve sosyal faaliyetlere katılmalarını desteklemeye çalıştıklarına dikkat çekti.



Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül de Gaziantep'i, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil eden sporcular yetiştirdiklerini ifade ederek, sporcuların aldığı derecelerin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

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