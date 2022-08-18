Puşili motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika
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Puşili motosiklet hırsızı kamerada

18.08.2022 13:20

Gaziantep'te yüzünü puşiyle saran motosiklet hırsızı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te yüzünü puşiyle saran motosiklet hırsızı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi Elif Zümra Apartmanda meydana gelen motosiklet hırsızlığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Tanınmamak için kafasına puşi takarak binaya giren şüpheli, etrafı gözettikten sonra motosikleti alarak bölgeden uzaklaştı. Tüm o anlar binanın kamerasına yansıdı.

Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Puşili motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Puşili motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika
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