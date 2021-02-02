Gaziantep'te zabıta ekipleri 70 ton kaçak kömür ele geçirdi - Son Dakika

Gaziantep'te zabıta ekipleri tarafından menşesi belirsiz 70 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince, Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde "Katı Yakıt Satış İzin Belgesi" olmadan faaliyet yürüten iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, mahallede yaptıkları denetimlerde buldukları 70 ton kaçak kömüre el koyarken, iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, kış mevsiminde şehrin havasını korumayı hedeflediklerini belirtti.

Zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat görevinin başında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Katı yakıt ve hava kirliliği denetimlerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen şehrimizin dört bir yanında saha ekiplerimiz nezaretinde sürüyor. Tabii ki halkımızın da havamızı koruması ve bununla mücadele ederken gördükleri olumsuzlukları bildirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda 'ALO 153' ihbar hattımızı arayarak ihbar ve şikayetlerini iletebilirler." ifadelerini kullandı.