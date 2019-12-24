Gaziantep'te zabıtadan kaçak hayvan kesimine denetim - Son Dakika
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Gaziantep'te zabıtadan kaçak hayvan kesimine denetim

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dişi hayvan kesiminin önüne geçilmesi için denetimlerini artırdı.

Gaziantep'te zabıtadan kaçak hayvan kesimine denetim, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dişi hayvan kesiminin önüne geçilmesi için denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Aralık 2019- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında dişi koyun ve keçi kesiminin yasaklanmasından dolayı denetimlerini artıran ekipler, bugüne kadar 98 iş yerini denetleyerek, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yasak et satışını engellemek amacıyla şehirdeki denetimlerini de sıkılaştırdı. Vatandaştan gelen ihbarları da değerlendiren zabıta ekipleri, 75'inci Yıl ve Yeditepe mahallelerinde denetim yaptı.

Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, denetimlerin süreceğini belirterek, kurallara uymayanlara gereken cezaların uygulandığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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