Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı

23.12.2020 18:10
Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı, System.String[]

GAZİANTEP'te motosikletli zabıta ekipleri, yol kenarında canlı hayvan satışı yapan kişileri uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı.

GAZİANTEP'te motosikletli zabıta ekipleri, yol kenarında canlı hayvan satışı yapan kişileri uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Hayvan satışı yapan kişilerin bıçak ve sopalarla saldırması sonucu, 2 zabıta memuru yaralandı.

Olay, öğleden sonra Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda rutin devriye görevini yürüten motosikletli zabıta ekipleri, yol kenarında plakaları sökülmüş halde bulunan araçta canlı hayvan satışı yapan kişileri uyardı. Bunun üzerine canlı hayvan satışı yapan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheliler araçlarını üzerine sürdükleri zabıta ekibine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Saldırıda görevli 2 zabıta memuru yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 zabıta memuru, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı
Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı
Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı
Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı

Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


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