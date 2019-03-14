Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlarına Gözaltı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, apartmanın garajından 18'er litrelik 15 teneke zeytinyağını çalan C.B.A. ve S.Y., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, apartmanın garajından 18'er litrelik 15 teneke zeytinyağını çalan C.B.A. ve S.Y., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şehitkamil
ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'ndeki apartmanın garajından zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızların, C.B.A. ve S.Y. olduğu belirlendi. İkilinin adresine operasyon düzenlenirken, evin önünde duran ve hırsızlıkta kullanılan hafif ticari araçta, 18'er litrelik 15 teneke zeytinyağı ele geçirildi. C.B.A. ve S.Y., gözaltına alınırken, zeytinyağı tenekeleri sahibine teslim edildi.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:45 Kaynak: DHA
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