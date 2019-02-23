Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden 650 litre zeytinyağı çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde, bir iş yerinden 650 litre zeytinyağı çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Mimar Sinan
Mahallesi Lise Caddesi'ndeki bir iş yerinden 11 Şubat'ta 36 tenekedeki 650 litre zeytinyağı çalındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, bölgedeki MOBESE kameralarının görüntülerinden şüphelilerin İ.H.G, Y.G, E.B. ve H.G. olduğunu tespit etti.
Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:34 Kaynak: AA
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