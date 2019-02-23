Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası

Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden 650 litre zeytinyağı çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden 650 litre zeytinyağı çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi Lise Caddesi'ndeki bir iş yerinden 11 Şubat'ta 36 tenekedeki 650 litre zeytinyağı çalındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki MOBESE kameralarının görüntülerinden şüphelilerin İ.H.G, Y.G, E.B. ve H.G. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:34 Kaynak: AA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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