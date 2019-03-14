Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası
32 dakika önce
Gaziantep'te 15 teneke zeytinyağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Gaziantep
'te 15 teneke zeytinyağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi Mustafa Taşar
Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın garajından 15 teneke zeytinyağı çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan incelemelerde, olayı C.B.A. ve S.Y'nin gerçekleştirdiğini belirleyen güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlıların aracında yapılan aramada bulan 13 teneke zeytinyağı, sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:44 Kaynak: AA
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