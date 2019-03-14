Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası

Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası

32 dakika önce

Gaziantep'te 15 teneke zeytinyağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Gaziantep'te 15 teneke zeytinyağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi Mustafa Taşar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın garajından 15 teneke zeytinyağı çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, olayı C.B.A. ve S.Y'nin gerçekleştirdiğini belirleyen güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların aracında yapılan aramada bulan 13 teneke zeytinyağı, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:44 Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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