Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası

Gaziantep'te zeytinyağı hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Gaziantep'te zeytinyağı hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu, Konak Mahallesi'nde bulunan bir ikametten zeytinyağlarının çalınması olayının firari şüphelileri oldukları tespit edilen K.G, S.S. ve A.B. isimli şüphelileri yakaladı. 12 teneke zeytinyağı da ele geçirilerek sahibine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan K.G, tutuklandı, S.S. ve A.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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