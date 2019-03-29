Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası

Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası

12 dakika önce

Gaziantep'te zeytinyağı hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Gaziantep'te zeytinyağı hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu, Konak Mahallesi'nde bulunan bir ikametten zeytinyağlarının çalınması olayının firari şüphelileri oldukları tespit edilen K.G, S.S. ve A.B. isimli şüphelileri yakaladı. 12 teneke zeytinyağı da ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan K.G, tutuklandı, S.S. ve A.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:49 Kaynak: AA

Konak, Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:01:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]