Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığına Tutuklama

Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığına Tutuklama

7 dakika önce

GAZİANTEP'te, evden zeytinyağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandıŞahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine yürüttükleri soruşturma kapsamında K.G., S.S. ve A.B'yi yakaladı.

Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığına Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, evden zeytinyağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine yürüttükleri soruşturma kapsamında K.G., S.S. ve A.B'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan çalıntı 12 teneke zeytinyağı ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:53 Kaynak: DHA

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