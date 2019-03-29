Gaziantep'te Zeytinyağı Hırsızlığına Tutuklama

GAZİANTEP'te, evden zeytinyağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandıŞahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine yürüttükleri soruşturma kapsamında K.G., S.S. ve A.B'yi yakaladı.

GAZİANTEP'te, evden zeytinyağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde bir evden 12 teneke zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine yürüttükleri soruşturma kapsamında K.G., S.S. ve A.B'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan çalıntı 12 teneke zeytinyağı ise sahibine teslim edildi.



Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



- Gaziantep

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