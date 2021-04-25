Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesiyle 29 bin 500 ailenin borcu silindi - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, dezavantajlı mahallelerde bakkal ve fırınlardaki borçların hayırseverlerin bağışlarıyla ödenmesi amacıyla başlatılan "Zimem Defteri" projesiyle 29 bin 500 ailenin 5 milyon 200 bin lira borcunun kapatıldığını söyledi.

Vali Gül, Valilik binasında gazetecilere, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da proje kapsamındaki rakamları paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Dün bakkal ve fırınlara giderek defterleri satın aldıklarını belirten Gül, projeye destek olan bazı hayırseverlerin de kendilerine eşlik ettiğini ifade etti.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçesindeki dezavantajlı mahallelere gittiklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Nüfusun yüzde 85'i bu ilçelerde yaşıyor. Bu ilçelerdeki dezavantajlı mahalleleri seçtik. Camlarında bizim afişimiz varsa oradaki borç zimem defteriyle ödenmiş demektir. 400 bakkal, 120 pide fırını olmak üzere 520 işletmedeki defterler satın alındı. Bu defterlerin toplam sayısı 735. Yaklaşık 29 bin 500 ailenin borcu ödendi. Toplam 5 milyon 200 bin lira borç kapanmış oldu. Hayırseverlerin teveccühüyle ihtiyaç olursa devam edebilir."

Toplantıya Şehitkamil Kaymakamı Öner Kalaylı ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin de katıldı.