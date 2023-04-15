8 otomobilin birbirine girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü! 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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8 otomobilin birbirine girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü! 3 kişi yaralandı

15.04.2023 15:25

Gaziantep'te otomobil, kamyonet ve tırların bulunduğu zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza sonrası bölge adeta savaş alanına döndü. Yaralılar hızla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Araban Yolu Caddesi'ndeki kavşakta bilinmeyen bir nedenle aralarında otomobil, kamyonet ve tırların da olduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 otomobilin birbirine girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü! 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 otomobilin birbirine girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü! 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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