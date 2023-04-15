8 otomobilin birbirine girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü! 3 kişi yaralandı

Seçime 1 ay kala yeni anket! Cumhur İttifakı önde ama dikkat çeken bir detay var

Sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Araban Yolu Caddesi'ndeki kavşakta bilinmeyen bir nedenle aralarında otomobil, kamyonet ve tırların da olduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.