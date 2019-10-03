Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

25 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobil ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobil ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cuma Damlar'ın (53) kullandığı 31 ACU 92 plakalı tır, İsa Polat'ın (25) kullandığı 27 BJD 48 plakalı tır ile Nurdağı-Gaziantep 18'inci kilometresinde çarpıştı.

Arkadan gelen İlyas Kurkut'un (23) kullandığı 33 TR 108 plakalı otomobil, kazaya karışan tırlara çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlardan birinde bulunan Huri Kurkut yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cuma Damlar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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