Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

13 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hüseyin A'nın kullandığı 33 EDL 84 plakalı otomobil, TAG otoyolunun Nurdağı-Gaziantep istikameti ikinci kilometresinde Mustafa Y'nin kullandığı 80 AC 109 plakalı hafif ticari araç ve İsmail Altıntaş'ın kullandığı 40 DS 640 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Hasar gören araçların sürücülerinden Altıntaş yaralandı.

Yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Gaziantep, Nurdağı, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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