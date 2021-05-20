Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erkan Dal (35) yönetimindeki 27 AHU 015 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Akyokuş mevkisinde önce Mehmet Kaya (38) yönetimindeki 63 ABB 428 plakalı otomobil, ardından İsmail Kaya (36) yönetimindeki 51 NA 655 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Kadir Dal (74) ve Soner Sarpkaya (10) hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi ise kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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