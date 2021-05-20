Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Yaralanan 6 kişi ise kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kanarya, Samatta'dan kurtulmak için sonu zararlı bitecek bir formülü uygulayacak

Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu